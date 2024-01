PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé aurait laissé filer un énorme indice sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Luis Fernandez a lâché une petite bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. « Oui, il va rester au PSG, a-t-il affirmé hier soir. Quel est son club préféré ? Paris ! Quand j'écoute les déclarations des uns et des autres, du président du PSG qui a pris l'initiative d'aborder ce thème, de Kylian lui-même après une partie, quand je vois ce que le club met en place avec ce nouveau centre d'entraînement... Les dirigeants ont fait venir Randal Kolo-Muani et Ousmane Dembélé, qui sont ses amis, que Kylian voulait avoir à ses côtés. Je pense que Kylian Mbappé a prévu de rester au PSG la saison prochaine. »

Des apparitions médiatiques en forme de bilans ?

L’Équipe, qui préfère rester prudent dans ce dossier très complexe, a surtout remarqué que Mbappé, particulièrement soucieux de son image auprès du grand public et des potentiels dégâts en cas de départ, a pris le soin d’afficher ses dernières apparitions médiatiques en forme de bilans. L’interview diffusée ce soir sur Prime Video, où il retrace les 20 plus beaux buts de sa carrière en L1, abonde dans ce sens. « Une manière de préparer le grand public à un départ ? Tout l’enjeu se situe là », conclut le quotidien sportif. On devrait être bientôt fixé.

