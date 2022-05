PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé avait tranché bien avant son annonce !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Rien d'exceptionnel, certes, mais cela restera une anecdote. Révélée par Achraf Hakimi, partenaire de Kylian Mbappé au PSG, qui vient de confier dans une émission télévisée qu’il avait appris la décision de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain quelques jours avant le reste de ses coéquipiers.

On ne connaît pas avec précision la date, mais Mbappé savait déjà lorsqu'il avait annoncé que sa décision était presque prise. Extrait de l'émission La Resistencia sur Movistar. "Les coéquipiers l’ont appris sur le terrain, mais comme j’ai une amitié avec Kylian, je l’ai su quelques jours avant, pas énormément non plus. J’ai reçu des messages de gens dont je n’étais pas au courant qu’ils avaient mon numéro, et de gens qui ne m’avaient plus parlé depuis longtemps. Du genre: ‘Que va faire ton ami?’ Ensuite, quand il est resté, ils m’ont dit: ‘Tu es un enfoiré". J’aurais dû faire le selfie comme Piqué : Kylian reste".

Et Kylian est resté.

Al final parece que Mbappé 𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗗𝗔@AchrafHakimi: “Sabía unos días antes que se quedaba”



El Whatsapp de Hakimi estos meses no se lo deseo a nadie. pic.twitter.com/KQblF2s5wG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 26, 2022

Pour résumer L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a annoncé à la planète foot qu'il restait finalement dans la capitale et ne rejoindrait pas le Real Madrid. décision communiquée le week-end dernier. Le joueur avait pris sa décision bien avant.

Benjamin Danet

Rédacteur