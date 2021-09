PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé brisé, Messi prêt à recoller les morceaux ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Cette fois, c'est terminé, on peut passer à autre chose ! Kylian Mbappé (22 ans) ne s'est pas engagé avec le Real Madrid cet été et il y a très peu de chances qu'il le fasse en janvier. Ce n'est pas l'envie qui a manqué, seulement l'aval de ses dirigeants qataris, et c'est donc ainsi que la natif de Bondy va aller au bout de son contrat avec le PSG.

Mais a priori, s'il jouera le jeu sur le terrain, où l'attend un trident de rêve avec Neymar et Lionel Messi, le champion du monde nourrit beaucoup de rancœur à l'encontre de Nasser al-Khelaïfi et du cheikh Al-Thani. Selon le journaliste Josep Pedrerol de l'émission El Chiringuito, il serait même "effondré" que ses dirigeants n'aient pas tenu leur promesse de le laisser partir en cas de belle offre, ce qui est arrivé.

L'Équipe confirme la version d'un Mbappé qui pourrait être affecté par cette décision en ajoutant que seul le fait d'évoluer aux côtés de Lionel Messi pourrait sans doute le remettre en selle sur le plan sportif. « Les effets secondaires pourraient s’avérer douloureux pour Paris mais, sportivement, il n’envisage pas une seconde de ne pas profiter à plein de la saison qui l’attend aux côtés d’un Messi pour lequel il a le plus grand respect. »

🚨#chiringuitoenlasexta EXCLUSIVA PEDREROL: "MBAPPÉ JUGARÁ en el REAL MADRID la próxima tempor... https://t.co/dYPsVpy1aM vía @YouTube — Jose Manuel Alvarez (@JoseMan77553915) August 31, 2021