PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé confirme vouloir changer d'air l'été prochain

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Nous écrivions hier que Kylian Mbappé allait se lâcher de plus en plus concernant son avenir à mesure que le 1er janvier se rapprochait. En effet, à cette date, il sera libre de dire s'il veut ou pas prolonger au PSG étant donné qu'il pourra s'engager avec n'importe quel club car à six mois de l'échéance de son contrat. Et ça n'a pas manqué ! Dans le Paris Match de cette semaine, le natif de Bondy évoque son avenir et les sous-entendus sont compréhensibles par tous !

« C'est l'expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l'argent, même si c'est important, parce qu'on a des familles à mettre à l'abri, explique-t-il notamment. J'ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes… » Soif de voyages et de cultures différentes ? Le Real Madrid et l'Espagne feront évidemment l'affaire. L'expérience de vie plutôt que de brasser de l'argent ? Une façon de dire que les propositions surréalistes du PSG pour prolonger le touchent moins que la possibilité de jouer pour le club de ses rêves. Ces propos ont été repris dès hier soir par les journalistes de l'émission El Chiringuito. Avec l'enthousiasme que l'on peut imaginer…

«Los lazos humanos» y «la experiencia de vida» cuentan más que el dinero, asegura el delantero del París SG Kylian Mbappé en una entrevista al semanario Paris Match publicada este... https://t.co/GcLnxWButb #KyllianMbappé #PSG — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) December 16, 2021