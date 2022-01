PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé coupable d'un mensonge sur son avenir ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et courtisé ardemment par le Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé n'a toujours pas annoncé sa décision quant à son futur.

Au micro de Sky Sport, le journaliste d'ESPN, Julien Laurens, s'est exprimé sur l'avenir de l'attaquant français, estimant qu'il avait probablement déjà fait son choix. "Il dit toujours qu'il n'a pas vraiment pris sa décision, ce qui pourrait être un mensonge et il sait qu'il va peut-être déjà au Real Madrid. Mais il n'a encore rien signé avec le Real Madrid et, pour l'instant, il se concentre sur la deuxième partie de la saison. La différence avec Kylian Mbappé par rapport à Paul Pogba ou Antonio Rüdiger est que soit il reste et signe une courte prolongation, un an, peut-être deux maximum, soit il va au Real Madrid."