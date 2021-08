PSG, Real Madrid – Mercato : Mbappé déjà désireux de sortir de l'ombre de Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce samedi matin, L'Equipe fait ses gros titres sur le cas Kylian Mbappé (PSG, 22 ans). Contrairement aux publications ibériques ou à certains journalistes des réseaux sociaux, le quotidien sportif assure que le choix du Champion du Monde n'est pas fait et que la donne est la même depuis deux mois pour un Mbappé toujours indécis entre une prolongation à Paris et un départ au Real Madrid, dans le club de son cœur.

Content de la venue de Messi mais circonspect sur sa place dans le projet

Aujourd'hui, les doutes de Kylian Mbappé ne seraient plus sur la compétitivité du PSG … Mais davantage sur la place qui lui sera octroyé dans le projet parisien, lui qui voit débarquer un Lionel Messi comme chef de file de l'attaque. Si Mbappé aurait fait savoir à ses proches qu'il était « excité » de voir débarquer un joueur iconique du Barça avec six Ballons d'Or au compteur, il s'interrogerait aujourd'hui sur le fait d'être réellement « au centre du projet » comme le prétend Nasser Al-Khelaïfi... Alors que, dans le même temps, le Real Madrid est prêt à bâtir autour de lui.

Un salaire qui risque de froisser son égo, le Real prêt à dégainer 150 M€ ?

De plus, si le PSG peut assumer économiquement - et sans soucis avec l'UEFA - la présence de trois stars à gros salaires, l'interrogation porte désormais sur la capacité de Paris à offrir une augmentation à Mbappé en le passant de 26,5 M€ brut à l'année à près de 30 M€. Une somme qui restera en plus inférieure au salaire de Messi (41 M€ net).

Dans ces conditions, peut-on déjà imaginer un départ « pour sortir de l'ombre de Messi » comme l'avait fait Neymar en 2017 ? Du côté du Real Madrid en tout cas, on ne perd pas une miette du feuilleton et des passes d'armes médiatiques. Toujours selon L'Equipe, la Maison blanche pourrait monter à 150 M€ cet été pour permettre au PSG de garder la face s'il doit céder Mbappé à un an de la fin de son bail.