PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé durement réprimandé après ses déclarations fracassantes ?

Kylian Mbappé (22 ans) en avait gros sur la conscience. Après avoir gardé le silence tout l’été au sujet de son avenir et de son souhait de rejoindre le Real Madrid dès juillet, l’attaquant du PSG a vidé son sac sur ses réelles intentions au mercato. Les dirigeants du PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en premier lieu, ne pourront plus faire les grands surpris sur le sujet.

Le dossier ne devrait pas en rester là puisque Paris entend lui proposer une nouvelle offre de prolongation après la trêve internationale et que le Real Madrid reviendra à la charge dès cet hiver. Du côté du PSG, l’hypothèse d’une fronde des supporters est également en train de germer dangereusement.

Les sifflets contre Mbappé vont s'intensifier

« Les dirigeants ne sont pas du tout contents après les déclarations de Mbappé. La pression venant du club et des supporters sera plus dure que jamais, assure le journaliste d’As Jorge Picon. La pression va s’intensifier pour faire connaître le mécontentement généralisé et les sifflets reviendront encore plus forts après la trêve internationale. Surtout au Parc des Princes. Les semaines à venir seront très compliquées pour Mbappé. Le 1 5octobre prochain, la réception d’Angers sera un premier test. »

