PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé en remet une couche sur son avenir

L'intégralité de l'interview accordée par Kylian Mbappé à RMC Sport a été dévoilée ce mardi. L'attaquant du Paris Saint-Germain, qui est courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs mois, s'est notamment exprimé sur son avenir. Il n'a écarté aucune possibilité mais souhaite que toutes les rumeurs autour de lui cessent.

"J’ai appris quelque chose : la vérité d’hier, ce n’est pas celle d’aujourd’hui, ce ne sera pas celle de demain. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi ? La vérité, c’est que j’ai voulu partir cet été. Je ne veux pas baratiner les gens avec ça. C’est fatigant pour tout le monde. Je pense qu’on peut créer quelque chose d’extraordinaire cette année. Venir perturber tout le monde avec des discours, des interviews d’après-match où on ne te parle même pas du match, juste : "Alors, ça avance ?"… Non, non."

