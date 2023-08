PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé et Haaland refusent la même destination de rêve !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

L’émergence du football saoudien n’aura échappé à personne. Depuis cet été, bon nombre de joueurs confirmés évoluant en Europe ont pris la décision de tenter un challenge initié par Cristiano Ronaldo cet hiver. Cette nouvelle mouvance ne semble pas trouver grâce aux yeux d’Aleksander Ceferin. « Ce n’est pas un danger, a-t-il déclaré dans L’Équipe. On a connu une approche similaire de la Chine, qui achetait des joueurs en fin de carrière en leur offrant beaucoup d’argent. Résultat : le football chinois ne s’est pas développé et ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde après cela. Ce n’est pas la bonne manière de faire, ils devraient travailler sur la formation des joueurs et des entraîneurs, mais ce n’est pas mon problème. »

« Mbappé et Haaland ne rêvent pas d’Arabie saoudite »

Le président de l’UEFA prend l’exemple d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé pour défendre sa position. « Il n’y a pas que des joueurs en fin de carrière qui ont signé cet été en Arabie saoudite, poursuit-il. Il y a les joueurs sur la fin et ceux qui ne sont pas suffisamment ambitieux pour viser les “top” compétitions. À ce que je sache, Mbappé et Haaland ne rêvent pas d’Arabie saoudite. Les meilleurs joueurs au sommet de leur art, je ne pense pas qu’ils iraient en Arabie saoudite. Quand on me parle des joueurs partis là-bas, personne ne sait où ils jouent. Cela intéresse surtout les médias, mais pas vraiment la communauté du football européen. On verra bien, mais je ne crois pas une seconde que cela puisse menacer nos compétitions. »

🗞️ « Règlements de comptes à O.L. Corral » : la une du journal L'Équipe du jeudi 31 août 2023 pic.twitter.com/a08g7BWRpa — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 30, 2023

Podcast Men's Up Life