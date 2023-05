PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé et Hakimi ont un rêve en commun pour leur avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Une bombe vient de tomber en Espagne au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Selon les informations de Flashscore Espagne, l'attaquant français et le latéral droit marocain, devenus très proches depuis l'arrivée d'Achraf Hakimi à Paris, aimeraient rejoindre tôt ou tard le Real Madrid.

Mbappé et Hakimi bientôt réunis au Real Madrid ?

"Aucun des deux ne l'admettra publiquement et il est logique qu'il en soit ainsi car les deux doivent beaucoup à un club, le PSG, qui leur a fait signer des contrats très élevés, surtout dans le cas de l'attaquant français, mais Hakimi et Mbappé sont des amis proches, ont visité ensemble à plusieurs reprises la capitale espagnole, en ont parlé plusieurs fois et ont un rêve à réaliser : arriver main dans la main au Real Madrid", explique nos confrères, qui annoncent, par ailleurs, que Kylian Mbappé regretterait son refus de rallier la capitale espagnole l'été dernier. Cela pourrait surtout intervenir lorsque le natif de Bondy sera maître de son avenir, c'est-à-dire à l'été 2024.

Noticia Flashscore: A Hakimi le encantaría volver al Madrid acompañado de Mbappé



✍️ David Alonso#Flashscore #Flashscore🇪🇸 https://t.co/uBeXrFbIKg — Flashscore.es (@FlashscoreES) May 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Les deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, rêveraient de rejoindre tôt ou tard le Real Madrid. Cela pourrait surtout intervenir lorsque le natif de Bondy sera maître de son avenir, c'est-à-dire à l'été 2024.

Fabien Chorlet

Rédacteur