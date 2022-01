PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé fait une nouvelle annonce sur son avenir, Pochettino savoure

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé (23 ans) a entamé on ne peut mieux la nouvelle année. Titulaire hier soir à Vannes, l’attaquant du PSG a pleinement participé à la qualification du PSG en 8ers de finale de la Coupe de France en inscrivant un triplé (4-1).

« Kylian, c’est un joueur que l’on connait depuis une année. On connait sa maturité. Sa situation n’est pas un problème et ne va pas affecter son rendement, a savouré Mauricio Pochettino en conférence de presse. Son rendement dépend d’autres choses et pas de sa situation contractuelle. C’est un joueur du top mondial. La cerise sur le gâteau, c’est qu’il marque trois jolis buts. »

Au-delà de sa performance individuelle, Mbappé a confirmé qu’il resterait bien au PSG jusqu’en fin de saison, n’en déplaise aux supporters du Real Madrid. « Je suis content, on a été sérieux, ce n’était pas un match facile à jouer pour nous mais on a fait ce qu’il fallait, et on est contents de repartir avec la qualification, a-t-il expliqué au micro de France 3. Ce qu’on peut me souhaiter en 2022? La santé, le bonheur, et plein de titres avec le PSG et l’équipe nationale. »

😳 "SALUD, FELICIDAD... y muchos TÍTULOS con el PSG y la SELECCIÓN" 😳



‼📨 El deseo de MBAPPÉ para 2022, ya en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/rmfvaqYWnf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2022

