PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé sifflé par le Parc des Princes pour son retour !

Kylian Mbappé risque de ne pas apprécier... Pour son retour au Parc des Princes, l'attaquant du PSG a été copieusement sifflé par le public lors de l’annonce de son nom. Les supporters manifestent leur mécontentement à cause de la non-prolongation de leur numéro 7, en fin de contrat dans un an et sollicité par le Real Madrid.

🚨🚨EXCLUSIVITÉ RMADRIDFRENCH : Kylian Mbappé sifflé au parc des princes lors de l’annonce du XI de départ à l’instant !!



[ 🎥 : @naimbensss ]

pic.twitter.com/KG5r1RcOdb — Real Madrid-French 🇫🇷 (@RMadridFrench) August 14, 2021