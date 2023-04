PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé invité à rejoindre Chelsea

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Alors que l'on ne sait pas où évoluera Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, dans les prochaines années, Florent Malouda, passé à Chelsea entre 2007 et 2013, a invité le natif de Bondy à rejoindre les Blues.

Le lobbying de Malouda pour que Mbappé signe à Chelsea

"Je fais campagne depuis longtemps pour que Mbappé rejoigne Chelsea. Jusqu’à présent, j’ai échoué, mais je vais continuer d’essayer, a souri l’ancien joueur passé par les Blues entre 2007 et 2013. J’espère que nous le verrons en Premier League, car c’est le championnat le plus compétitif au monde. Aujourd’hui, peu d’équipes peuvent lui donner ce qu’il souhaite, et il n’y a pas non plus beaucoup d’équipes qui peuvent se construire autour de lui. C’est un leader, le capitaine de la France, et il cherchera un rôle de leader dans son prochain club, ce qui peut créer des problèmes", a confié l'ancien ailier gauche français pour le blog Ice 36.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour le blog Ice 36, l'ancien ailier gauche français, Florent Malouda, passé à Chelsea entre 2007 et 2013, a invité la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, à rejoindre les Blues.

Fabien Chorlet

Rédacteur