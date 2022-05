PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé justifie sa prolongation et rétablit la vérité sur son pouvoir de recrutement

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Al-Khelaïfi ouvre la conférence de presse

Nasser Al-Khelaïfi : "Kylian Mbappé est resté au PSG pour les trois prochaines saisons, c'est très important pour nous, la Ligue 1 et la France. Ce choix est un signe très fort, nous gardons le meilleur joueur du monde. Il reste ici parce que Paris le met en condition pour réaliser ses objectifs sportifs: gagner, gagner et gagner."

Des dernières semaines éprouvantes pour Mbappé ?

Kylian Mbappé : "Bien sûr que ça pèse, parce que c'était une décision difficile, mais je me suis réfugié dans mon football, là où je suis bon et ce que je sais faire."

Un pouvoir de recrutement pour Mbappé ?

Nasser Al-Khelaïfi : "Je vais être très honnête avec vous : depuis le premier jour, on parle football avec sa famille. C'est ce que j'aime chez lui, on parle toujours football. Nous quand on vient ici, on vient ici parce que c'est Paris et il vient pour gagner beaucoup de trophées."

Kylian Mbappé : "Je reste un joueur de foot, je reste ancré dans un collectif, je reste un joueur de foot et je n'irais pas au delà de cette fonction."

Pourquoi ce revirement de situation en un an ?

Kylian Mbappé : "Quitter mon pays comme ça... Il y a ce côté sentimental... Et aussi le projet a changé. Le club a changé beaucoup de choses sur le plan sportif et je pense que mon histoire n'est pas terminée."

Quand a-t-il pris sa décision ?

Kylian Mbappé : "J'ai pris ma décision la semaine dernière."

Les rôles de Neymar et Messi ?

Kylian Mbappé : "Que ce soit le PSG ou le Real Madrid, ce sont des clubs qui n'ont pas besoin de convaincre. Pour tout joueur c'est un honneur de jouer dans un de ces deux clubs. C'est sûr que jouer avec des grands joueurs c'est ce que je voulais. On a eu une année difficile, mais on a parlé un peu mais pas beaucoup parce qu'ils m'ont dit que c'était un choix personnel et qu'ils le comprenait et je les en remercie."

Le capitanat ?

Kylian Mbappé : "Je n'ai pas besoin d'être capitaine pour être entendu et montrer l'exemple sur le terrain. Marquinhos est un super joueur et un très bon capitaine. Il est très important pour nous."

Son message aux supporters du Real Madrid

Kylian Mbappé : "Je veux les remercier, ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs. Je comprends leur déception, mais j'espère qu'ils comprendront que je reste dans mon pays et en tant que Français je veux aider mon pays et faire grandir le championnat."

🎙 Conférence de presse de Nasser Al Khelaïfi et Kylian Mbappé au Parc des Princes 🔴🔵 https://t.co/1Kjoc1SWQp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2022

Pour résumer Suite à sa prolongation au PSG jusqu'en juin 2025, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïifi ont tenu une conférence de presse pour justifier une telle décision. L'occasion d'avoir quelques réponses plus précises pour le Real Madrid.

Fabien Chorlet

Rédacteur