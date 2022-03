PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé, l’irréparable commis par les supporters avec Messi et Neymar ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

À l’heure où l’avenir de Kylian Mbappé (23 ans) ne devrait plus tarder à être tranché, les supporters du PSG ont peut-être commis l’irréparable. Selon L’Équipe, l’attaquant parisien n’a guère apprécié leurs sifflets à l’encontre de Neymar et Lionel Messi dimanche lors de la large victoire du PSG face aux Girondins de Bordeaux (3-0). Et cela pourrait le pousser à se détourner du club de la capitale pour s’engager libre au Real Madrid cet été.

« L'ovation qu'il a reçue dimanche alors que ses autres partenaires, à un degré moindre pour Keylor Navas, ont été conspués, a été interprétée comme un élément susceptible de pouvoir influer sur sa décision de rester à Paris la saison prochaine, peut-on lire dans le quotidien sportif. Son départ est plus que jamais une tendance lourde. Au-delà de son cas, Mbappé a été affecté et déçu par le traitement infligé dimanche à ses partenaires, notamment Neymar qui, en plus des sifflets, a été insulté ainsi que sa famille. À l'image de son message en soutien sur ses réseaux sociaux à Idrissa Gueye, l'attaquant considère que les Parisiens gagnent et perdent ensemble. Une notion quelque peu oubliée par les supporters tant leur déception est immense depuis la claque de Santiago-Bernabéu. »

Malgré ce nouveau couac, les dirigeants du PSG n’ont pas rompu le dialogue avec l’entourage de Mbappé pour lui faire prolonger un contrat qui expire en juin prochain. De son côté, le Real Madrid reste très confiant dans ce dossier, surtout depuis la remontada enregistrée mercredi dernier en 8es de finale de la Ligue des champions.

