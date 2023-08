PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé aurait lâché une bombe sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Une habitude. La presse espagnole aime plus que tout expliquer à qui veut le lire, ou l'entendre, l'avenir des joueurs majeurs du football européen. Et quand ces derniers veulent de surcroît évoluer au Real Madrid, c'est encore plus simple...

En 2024 à Madrid

Kylian Mbappé, à un an de la fin de son contrat au PSG, pourrait, on le sait, rejoindre le club espagnol. Mais sa récente réintégration dans le groupe de Luis Enrique veut-elle dire que l'attaquant français va prolonger pour permettre au club parisien de toucher le pactole lors de son départ dans quelques mois ? Pas certain.

Selon le journaliste de l'émission El Chiringuito, Edu Aguirre, tout est clair : "Mbappé a dit à son entourage qu'il resterait au PSG cette année, mais qu'en 2024 il ne voulait jouer que pour Madrid."

🚨EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨



🔥"MBAPPÉ le ha dicho a su entorno que se queda este año en el PSG, pero que en 2024 solo quiere jugar en el MADRID". pic.twitter.com/HYXi8xpRmC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2023

Podcast Men's Up Life