PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé lâche une bombe sur son avenir, Pochettino le suit !

Le PSG s'est rassuré contre le FC Lorient. Écrasés à Monaco avant la trêve internationale, les hommes de Mauricio Pochettino ont marché sur les Merlus hier au Parc des Princes (5-1) grâce notamment à un doublé et trois passes décisives de Kylian Mbappé (5-1). L’attaquant du PSG (23 ans) a profité de ce moment de grâce pour évoquer son avenir.

« Je n’ai pas décidé. Je suis tranquille. Je veux prendre le temps parce que je ne veux pas me tromper. Je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres, a-t-il commenté. Ce sont pas mal de paramètres à prendre en compte. J’essaye de voir avec mes proches pour prendre la meilleure décision. Avoir l’affection des gens ici a toujours été quelque chose de sympathique. Je les remercie pour ça. Tout un stade qui crie ton nom, ce n’est pas n’importe quoi. »

A la question de savoir si rester au PSG était encore possible, la réponse a fusé : « Oui, bien sûr. C’est la première fois qu’on marque tous les trois ensemble avec Neymar et Messi, ce ne sera pas la dernière non plus. » Interrogé lui aussi sur son avenir, le coach du PSG a été plus bref : « Pour le moment, je ne discute pas de mon avenir avec les dirigeants du club. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre une décision et après bien sûr, on respectera aussi la décision prise par le club pour le futur. Il se passera ce qu'il se passera. »

Bastien Aubert

Rédacteur