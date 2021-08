PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé, le geste et les insultes de trop ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

La réponse de Kylian Mbappé aux rumeurs d'un transfert à venir au Real Madrid a été limpide hier à Reims. Pour les grands débuts de Lionel Messi en L1 (2-0), l’attaquant du PSG a inscrit un doublé et déconcerté tout son monde en célébrant ses buts. Du côté de l’Espagne, ces célébrations effusives ont été très mal prises, considérées même comme un signe de manque de respect et de provocation au Real Madrid !

« Il m’a gonflé, a pesté Tomas Roncero sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Je ne comprends pas cette attitude. Sa manière de célébrer ses buts est insupportable, cela m’a décontenancé. » Josep Pedrerol a partagé la même ligne que le journaliste d’As : « Le geste de Mbappé est de la pure provocation. »

« Mbappé est libéré, il sait que le PSG ne va pas le laisser partir »

De son côté, Javier Balboa a vu un « Mbappé libéré. Je crois qu’il sait déjà que le PSG ne va pas le laisser partir. » Nicolo Schira a pourtant fait savoir cette nuit que le Real Madrid allait revenir à la charge pour faire craquer enfin le PSG en formulant une troisième offre.

Par ailleurs et comme déjà évoqué hier, As est revenu sur les insultes d’une partie du public du Camp Nou à Mbappé hier contre Getafe (2-1). En plein match, l'attaquant du PSG a été littéralement conspué par les socios blaugrana. Du côté de Madrid, on estime qu’il s’agit d’un coup monté pour lui faire comprendre qu’il n’est pas le bienvenu en Espagne et ainsi l’éloigner du rival merengue.

🤬🤬 "ME ESTÁ JOD*****" 🤬🤬



😰 "NO ENTIENDO la actitud de MBAPPÉ..."



😭 @As_TomasRoncero, completamente hundido en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/ymbH9wRKxX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 29, 2021