PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé montre les dents à l’émir, son avenir chamboulé !

Avec Kylian Mbappé (23 ans), pas grand-chose n’est fait au hasard. Hier, l’attaquant a de nouveau posté, sur Instagram, deux « stories » au sujet des trophées UNFP où il est nommé, avec Wissam Ben Yedder (Monaco), Martin Terrier (Rennes), Lucas Paqueta (Lyon) et Dimitri Payet (OM) pour le titre de meilleur joueur de la saison.

En plus de ses « publications actives », le numéro 7 du PSG a réagi au tweet du PSG annonçant sa présence avec un cœur bleu, un cœur rouge et un poing levé. Une manière bien à lui de communiquer et de faire savoir ce que représente à ses yeux le trophée qu’il a déjà remporté à deux reprises (2019 et 2021). En interne, Mbappé a bien fait part à ses dirigeants de sa volonté de participer à la soirée de remise des prix le dimanche 15 mai. Or, à cette période, le PSG a prévu un déplacement au Qatar pour une mini-tournée. Selon L’Équipe, les échanges se sont multipliés entre les deux parties, ces dernières heures.

Un caprice vital pour l’avenir de Mbappé ?

Le PSG, qui a prévu auprès de plusieurs partenaires des « activations », notamment le dimanche, se voit mal partir sans son meilleur joueur, particulièrement attendu sur place. Mais Mbappé, qui a cherché une solution (départ à Doha juste après la cérémonie UNFP et concentration des activités commerciales sur la journée de lundi), a fait comprendre à ses dirigeants que ce trophée lui tenait à cœur.

En creux, on comprend que ce dossier pourrait aussi chambouler son avenir. « Dans un contexte brûlant d’échanges avec son joueur sur son avenir, comment le PSG peut-il gérer cette situation ? Compte tenu de sa position claire affichée hier, difficile d’imaginer Mbappé changer d’avis sur cette question », conclut le quotidien sportif.

❤️💙✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 4, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur