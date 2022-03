PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé n'a pas encore tranché son avenir, Pierre Ménès apporte la preuve !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès évoque l'avenir de Kylian Mbappé. Et selon lui, la star du PSG n'a pas encore pris de décision pour son avenir, alors qu'il est en fin de contrat à Paris...« Kylian Mbappé ne parle jamais en l’air et il n’est pas un menteur. Ces deux points montrent qu’il n’a pas encore décidé de son avenir. À partir de là, bien évidemment s’il reste au PSG un de ses objectifs sera de battre le record d’Edinson Cavani qui est à 44 buts. Ce qui veut dire qu’il faut rester minimum une saison de plus quand même. »

Le match retour de Ligue des champions pourrait être décisif, estime Ménès

Et à Ménès d'ajouter : « Je pense que pas mal de choses vont dépendre du match à Madrid. Qualification, pas qualification, l’accueil du public madrilène. Je dirais que si les Madrilènes ne sont pas trop bêtes, il faudrait plutôt qu’il l’accueil comme un roi que comme un pestiféré. En tout cas, ce n’est pas joué et c’est moins joué que ça n’a pu l’être dans les mois précédents. »

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022