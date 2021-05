PSG, Real Madrid – Mercato : Mbappé pourrait négocier quelques avantages

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si l'avenir de Kylian Mbappé au PSG est encore flou et que le Champion du Monde disputera peut-être son dernier match avec Paris demain à Brest, il n'est pas non plus exclu que l'attaquant ne signe finalement une prolongation de contrat. Comme évoqué par le Parisien ce samedi, Mbappé donne encore la priorité au PSG malgré les nombreuses rumeurs qui l'envoient au Real Madrid.

Pour l'heure, le clan Mbappé et la direction du PSG ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités du contrat (durée plus courte que 2025, salaire, garanties sportives) et, comme le laisse entendre le consultant de France Bleu Eric Rabesandratana, l'attaquant des Bleus a toutes les cartes en main pour imposer certaines volontés.

Les JO, le salaire, les garanties sportives...

« Il a encore de grandes choses à gagner et à faire avec le PSG. Mais on ne sait pas trop ce que ça va donner… Moi, je pense qu’il va resigner et demander des garanties au club. Déjà de le laisser aller aux JO après l’Euro, de le laisser partir si les renforts ne sont pas à la hauteur pour passer le cap… On va surveiller ça, mais il va devenir très exigeant. Il a le statut et l’ambition pour. Rien n’est fait. Il peut même aller au bout de son contrat (2022) et partir. On est sur le qui-vive parce que c’est le joueur le plus important au PSG », a expliqué l'ancien défenseur.

Reste à savoir si Doha acceptera de faire effectivement des compromis pour garder Kylian Mbappé un an de plus jusqu'en 2022 (date du Mondial au Qatar) et qu'il ne parte pas libre à cette échéance...