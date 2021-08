PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé sur le départ, Cristiano Ronaldo pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Lors de la présentation de Lionel Messi devant la presse, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a mis la pression sur Kylian Mbappé pour son avenir. "Mbappé est un joueur de Paris, on connaît son avenir. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n’a pas d’excuses pour faire autre chose que rester."

Mais selon les informations du quotidien AS, la décision de l'attaquant français, qui arrive en fin de contrat en juin 2022, serait prise. Il voudrait quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid.

Toujours selon le média espagnol, l'état-major parisien penserait à Cristiano Ronaldo pour le remplacer et former un trio Messi-Neymar-CR7. Alors que la star portugaise sera libre de tout contrat l'été prochain, son agent, Jorge Mendes, travaillerait déjà avec le PSG sur les bases d'un contrat de deux ans.

