PSG, Real Madrid – Mercato : Mbappé va imposer une condition à son futur contrat

Comme il l'a dit à plusieurs reprises, Kylian Mbappé (22 ans) rêve de faire comme son ami Neymar en disputant et remportant les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Un rêve qu'il ne devrait pas pouvoir mener à bien pour les Olympiades de Tokyo, initialement prévues en 2020 mais qui se disputeront du 21 juillet au 7 août prochain du fait de la pandémie de Covid-19.

Comme il y a un an, le débat autour de sa sur-utilisation revient sur le tapis avec sa présence à l'Euro 2021 avec l'équipe de France (11 juin – 11 juillet). Débat d'ailleurs accentué par le coup de mou connu par le natif de Bondy à la fin d'année 2020, lui qui s'était plein de n'avoir pas eu de coupure entre la finale de la dernière Ligue des Champions et la reprise de la Ligue 1... Et qui doit enchaîner avec de nouvelles vacances réduites cet été (Euro) et probablement en 2022 (Coupe du Monde).

Mbappé ne fera pas une croix sur les JO 2024 à Paris

Désormais conscient de la nécessité de se ménager et de vivre une vraie coupure d'au moins trois semaines cet été, Kylian Mbappé aurait fait une croix sur les JO de Tokyo selon Le Parisien... Se fixant un nouvel objectif : l'Olympiade 2024, chez lui, à Paris. A 26 ans, Mbappé aura toujours la possibilité de disputer la compétition en prenant l'une des trois places accordées aux joueurs de plus de 23 ans. D'après le quotidien francilien, le Champion du Monde ne transigera pas sur sa présence aux JO 2024 dans la négociation de son futur contrat, à Paris ou ailleurs.