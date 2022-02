PSG, Real Madrid - Mercato : Ménès et Rothen s’opposent sur l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) s’est attardé sur son avenir dimanche soir à Lille. Après la victoire écrasante sur le LOSC en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (5-1), le champion du monde 2018 s'est livré au micro de Prime Vidéo. « Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, a-t-il affirmé haut et fort. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera. »

Pierre Ménès croit l’attaquant du PSG sur parole. « Le connaissant, il ne peut pas négocier actuellement avec le Real Madrid alors qu’il va jouer contre eux, a-t-il analysé sur son blog. Mbappé a 23 ans, il est encore très jeune mais cette année c’est une opportunité d’aller très loin en Ligue des Champions. C’est son actualité qui compte. Il n’y a pas d’ambiguïté il veut éliminer le Real. Il est évident, et ça j’en suis sûr qu’il ne discute pas avec le Real Madrid. Je ne crois pas non plus à un accord déjà scellé. A-t-il besoin d’un accord ? Je ne crois pas de toute façon, c’est lui qui décide. Il est en fin de contrat. S’il prolonge, il prolonge, s’il part il part. En tout cas, rien ne passera tant que ce huitième de finale ne sera pas terminé. »

De son côté, Jérôme Rothen pense que Mbappé ne prolongera pas au PSG. « La com' est bien ficelée parce que c’est le lot de ce joueur-là, a-t-il observé sur RMC Sport. Il fait partie des meilleurs au monde, voire c’est le meilleur actuellement. A partir de là, tu es obligé de tout contrôler surtout quand tu as décidé de ne pas prolonger au PSG et de te retrouver libre de t’engager où tu veux à partir du 1er janvier. S’il avait voulu éteindre l’incendie, il aurait pris sa décision. Bien sûr qu’il a des choses dans sa tête, mais la seule chose et moi je reste sur cette ligne-là : pour moi prolonger au PSG c’est mort à tous les niveaux. Encore plus par rapport à ce qu'il se passe depuis le début de la saison. Pour moi, il ne prolongera pas au PSG. »

