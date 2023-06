PSG, Real Madrid - Mercato : Messi et Benzema en Arabie saoudite, l’officialisation arrive !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L’avenir de Lionel Messi (35 ans) et de Karim Benzema (35 ans) semble se jouer en Arabie saoudite. Interrogé au sujet des arrivées potentielles des cracks respectifs du PSG et du Real Madrid, le Ministre des Sports local a laissé entendre que ce n’était qu’une question de jours.

« On attend l’officialisation des deux clubs pour l’annoncer »

« Benzema et Messi ? On attend juste l’officialisation des deux clubs pour l’annoncer au bon moment », a fait savoir tout sourire le dénommé Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal au micro de l’émission El Chiringuito hier soir. Selon Foot Mercato, Benzema aurait bien annoncé au Real Madrid son intention de signer à Al Ittihad tandis que Messi se dirigerait lui vers Al Hilal, le tout pour des montants records et des avantages en nature colossaux.

🚨"¿Benzema y Messi? Los clubes lo anunciarán oficialmente y en el momento adecuado"🚨



😲¡Atención a las palabras del Ministro de Deportes de Arabia Saudí! #ChiringuitoBenzema pic.twitter.com/R022uLvUYO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2023

