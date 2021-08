PSG, Real Madrid - Mercato : Messi, un appel du pied décisif pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Les supporters du Real Madrid attendent 18h. Aux dernières nouvelles, c’est l’ultimatum qu’a fixé Florentino Pérez pour faire signer Kylian Mbappé. Ensuite, il pourra peut-être être l’heure d’oublier l’attaquant du PSG. En attendant, le Real Madrid prépare une troisième et dernière offensive pour faire craquer l’émir du Qatar.

« Le Real est en train de préparer une nouvelle offre pour recruter Kylian Mbappé au PSG, qui veut 215 millions d’euros, assure le spécialiste des transferts Nicolo Schira. Le joueur s’est déjà mis d’accord jusqu’en 2027 et un salaire de 35 M€ par an. Un membre de la famille Al Thani a révélé qu’il pourrait dire oui pour 180 M€ plus un joueur du Real Madrid en échange. »

« Mbappé ? Je ne vois pas du tout l’attitude d’un mec qui a envie de partir »

Si Vinicius Junior serait l’heureux élu du côté madrilène, Lionel Messi pourrait avoir son mot à dire du côté parisien. En Espagne, la Une de L’Équipe du jour sur laquelle on voit Mbappé et « La Pulga » en pleine accolade sous le titre « Ensemble, ce serait mieux » est en effet vue comme un message envoyé aux dirigeants du Real Madrid pour leur expliquer qu’il faut lâcher l’affaire. Pendant la demi-heure où Messi a joué hier à Reims, la complicité entre les deux hommes a été visible.

« Mbappé a beaucoup cherché Messi lorsqu’il a eu le ballon. Je pense que c’est logique, il essaye de le trouver, de combiner, de s’appuyer sur lui, confirme Mickaël Madar. D’ailleurs, Mbappé partira peut-être au Real Madrid, mais je ne vois pas du tout l’attitude d’un mec qui a envie de partir. Je pense qu’il veut gagner la Ligue des champions avec Paris avant d’aller au Real. »

