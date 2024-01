PSG, Real Madrid - Mercato : ni prime, ni plus gros salaire pour Mbappé chez les Merengue ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Mercredi, tout au long de la soirée, l'émission El Chiringuito a fait monter la température dans son style caractéristique en promettant de grosses annonces de son animateur, Josep Pedrerol, concernant Kylian Mbappé. Elles ont fini par arriver et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont effectivement surprenantes. Selon le journaliste espagnol, si l'attaquant du PSG signe au Real Madrid en juin prochain, il ne recevra pas une prime à la signature de 100 à 150 M€ et il n'aura même pas le plus gros salaire du vestiaire merengue !

Son salaire aligné sur celui des tauliers du vestiaire

Pourtant, lorsque Mbappé a accepté de s'assoir sur les primes colossales que lui doit le PSG l'été dernier, afin de résoudre son conflit avec la direction, c'était avec l'idée que cette perte serait compensée par une grosse prime à la signature au Real Madrid. Pedrerol n'a pas dit qu'il n'y en aurait pas, mais elle sera donc inférieure à 100 M€ et donc à ce qu'il aurait dû percevoir à Paris (environ 120 M€ au total). Pour ce qui est du salaire, cela semble plus logique dans la mesure où le salaire parisien de Mbappé (plus de 70 M€) aurait provoqué des jalousies dans le vestiaire madrilène. Qu'il soit aligné sur celui des tauliers tels que Kroos, Modric ou Vinicius Jr relève d'une certaine logique...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



🐢 "Si MBAPPÉ llega al MADRID, NO será el que MÁS GANE del vestuario".



💰 "NO recibirá una PRIMA de 100-150 MILLONES". pic.twitter.com/ROTWxycYr0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2024

Podcast Men's Up Life