PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau coup de théâtre pour Pogba !

Annoncé sur le départ cet été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Mais alors que le milieu de terrain français se rapprochait d'une prolongation de contrat avec les Red Devils, un retournement de situation aurait eu lieu.

En effet, selon les informations d'ESPN, Manchester United se serait fait à l'idée de laisser partir librement et gratuitement Paul Pogba à la fin de la saison. Les dirigeants mancuniens n'auraient même plus l'intention de récupérer quelques millions en janvier. Une nouvelle qui devrait ravir le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, qui sont intéressés depuis plusieurs mois par le champion du monde 2018.

Manchester United are prepared to lose Paul Pogba for free next summer after accepting the midfielder will not sign a new contract at Old Trafford, sources have told @MarkOgden_ 😲

