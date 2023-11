PSG, Real Madrid - Mercato : nouvelle tendance pour l'avenir de Mbappé, le Qatar en folie !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a toujours pas décidé de son avenir, une nouvelle prolongation au PSG ou un départ libre au Real Madrid étant les deux options les plus crédibles.

La BBC Sport a lâché une bombe sur l'avenir de Mbappé

Interrogé sur l'avenir de l'attaquant français par la BBC Sport, le directeur des revenus du PSG, Marc Armstrong, n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet mais a tout de même dit quelques mots sur le numéro 7 parisien. "Il est clair que c'est un grand joueur et qu'il est important d'un point de vue sportif. Mais commercialement, nous sommes plus grands que n'importe quel joueur. Il s'agit de la marque et de ce que nous construisons. Nous savons que nous aurons toujours une équipe compétitive sur le terrain. Il y aura toujours des investissements sur le terrain et en dehors pour continuer à grandir." De son côté, la BBC Sport croit savoir que Kylian Mbappé envisagerait désormais de rester au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid.

