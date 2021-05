PSG, Real Madrid - Mercato : nouvelles révélations de taille sur Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L’avenir de Kylian Mbappé est déjà dans toutes les têtes depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions. Absent face à Manchester City mardi (0-2), le champion du monde a rongé son frein sur le banc de l’Etihad Stadium et peut songer à son futur en vue du mercato. Selon L’Équipe, Mbappé n’est toujours pas pressé et estime finalement que cette sortie de route ne change pas grand-chose au problème.

Le Bondynois n’a d’ailleurs toujours pas donné de réponse à la prolongation proposée par les dirigeants du PSG et semble attendre des garanties sur l’effectif de la saison prochaine avant de se décider. Seule certitude : il n’ira pas au bras de fer. « Prolonger, partir, rester sans prolonger et reprendre les discussions après l’Euro, tout est encore possible », estime le quotidien sportif.

Le Bayern pense à Haaland en cas de départ de Lewandowski

En cas de départ (au Real Madrid ?), le PSG pourrait sonder le marché. Comme déjà évoqué, Mohamed Salah serait érigé comme la priorité à Doha, tandis que la situation d’Erling Haaland pourrait aussi évoluer. Selon Sky Sport, le Bayern Munich n’aurait d’ailleurs pas lâché la piste menant à l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund... surtout en cas de Robert Lewandowski cet été.