PSG, Real Madrid - Mercato : offre stratosphérique pour Mbappé, Neymar aurait craqué !

Il y a du nouveau dans le dossier Kylian Mbappé. Paco Buyo, dont la voix porte étant donné qu’il est proche de l’émir du Qatar, a donné ses pronostics sur l’avenir de Mbappé. « Je vois 50% de chances qu’il signe au Real Madrid cet été, a indiqué hier soir l’ancien gardien du Real Madrid dans l’émission El Chiringuito. Ce pourcentage augmente même s’il doit comprendre que le chemin le plus court pour gagner des titres est le PSG. »

Marca, dans son édition du jour, en dit un peu plus sur le dossier et explique que l’émir du Qatar a l’intention de proposer à Mbappé un salaire à la hauteur de ce que touche de son acolyte Neymar ! Le but de la manoeuvre : le convaincre de prolonger un contrat qui prend fin en juin 2022.

« Les dirigeants du PSG ont l’intention de couvrir Mbappé d’or et de millions, assure le journaliste espagnol José Félix Diaz dans le quotidien madrilène. Le seul objectif de l'opération est de transformer son ‘non’ actuel en ‘oui’. Mais le football ne rime pas toujours avec argent. »

👀"Veo un 50% de POSIBILIDADES (y subiendo) de que MBAPPÉ FICHE por el Real MADRID este verano"



👉@Francisco_Buyo, el que mejor conoce al jeque del PSG, en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/8eusq611y2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2021