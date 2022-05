PSG, Real Madrid - Mercato : on sait pourquoi l'émir du Qatar est à Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions et que le Paris Saint-Germain espère toujours le prolonger, l'émir du Qatar et propriétaire du club de la capitale, Tamim ben Hamad Al Thani, est présent à Madrid depuis lundi soir.

L'émir du Qatar n'est pas à Madrid pour Mbappé

Mais l'émir du Qatar n'est pas dans la capitale espagnole pour le dossier Mbappé mais pour y nouer des contrats économiques et commerciaux avec l'Espagne, selon les informations de la presse ibérique. Il a été accueilli lundi soir dans le palais royal du Prado par le roi Felipe VI et la reine Letizia et rencontrera ce mercredi le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.

Los Reyes han ofrecido una cena de gala en honor del jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del Estado de Catar, y la jequesa Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, con motivo de su visita de Estado a España.



➡️https://t.co/o0QTP0ON2A pic.twitter.com/j2dLFnXj07 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 17, 2022

