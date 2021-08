PSG, Real Madrid - Mercato : la date du transfert de Mbappé déjà connue ?

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Le sujet barre la Une de L’Équipe du jour : le Real Madrid a adressé une offre de 160 millions d’euros au PSG pour Kylian Mbappé. Les dirigeants qataris semblent groggys depuis leur palais de Doha.

« Le PSG est un peu dans les cordes, il ne s’est jamais retrouvé dans cette situation », résume le journaliste de Marc José Félix Diaz sur le plateau de l’émission El Chiringuito. « L’émir du Qatar est débordé, il ne s’attendait pas à une proposition de cette ampleur », confirme Alfredo Duro.

Pour couronner le tout, As ajoute que Nasser Al-Khelaïfi avait promis à Mbappé à son arrivée à l’été 2017 que si le Real Madrid faisait une offre concrète et rondelette au PSG, il le laisserait partir. Quand ? Pipi Estrada a une intuition : « J’ai la sensation que le cas Mbappé se résoudra lundi ou mardi », a-t-il indiqué. De son côté, Diaz a pris la parole sur Marca ce matin et assure que le Real Madrid est optimiste pour un dénouement positif cet été.

