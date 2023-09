PSG, Real Madrid - Mercato : Osimhen lance un appel du pied au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L'après-Scudetto est bien agité pour Victor Osimhen et le Napoli ! L'attaquant nigérian, auteur d'une saison 2022-23 sensationnelle (26 buts, 5 passes décisives en 32 matches de Serie A), a été tout près de s'engager avec le PSG, le Real Madrid et en Arabie Saoudite avant de finalement prolonger avec le SSCN. Mais le début d'exercice a été manqué et de grosses tensions sont apparues avec le nouvel entraîneur, Rudi Garcia. Comme si cela ne suffisait pas, son club a diffusé en début de semaine une vidéo de son pénalty manqué à Bologne (0-0) le week-end dernier. L'agent d'Osimhen a alors menacé d'attaquer le Napoli en justice et l'attaquant a retiré tout ce qui avait trait avec son club sur ses réseaux sociaux. Enfin, avant la réception d'Udinese (4-1) mercredi, contre qui il a marqué, il a refusé de saluer des coéquipiers au moment de se rendre dans le lieu du rassemblement. Ambiance...

"Le Barça est mon club de cœur"

Le divorce semble proche entre le Nigérian et son club. Pour son avenir, l'ancien Lillois a sa petite idée. Ce ne sera ni le PSG, ni le Real Madrid, ni la Premier League, qui le fait pourtant rêver. A un média italien, il a déclaré : « Lorsque j’étais jeune, mon équipe préférée était le Barça de Eto’o. C’est mon club de cœur ». Bientôt une attaque Lewandowski-Osimhen en Catalogne, avec Joao Félix aux commandes et Vitor Roque comme doublure ?

