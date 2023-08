PSG, Real Madrid – Mercato : ovationné, Mbappé s'affiche relax avec les supporters

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Après un week-end de relâche, les « lofteurs » du PSG sont de retour à l'entraînement ce mercredi. C'est le cas de Kylian Mbappé et la star, qui s'affichait du côté de Monaco ces derniers jours, en a profité pour envoyer une photo du groupe des indésirables, sur ses réseaux, où on peut le voir prendre la pose avec le sourire aux lèvres.

C'est confirmé : il a le sourire

Un Mbappé tout aussi détendu au moment de quitter le centre d'entraînement. RMC publie une vidéo où on le voit signer des autographes à une trentaine de jeunes supporters, prendre des selfies et plaisanter avec les fans. Le tout dans un survêtement vert du plus bel effet... enfin, c'est une question de goût !

