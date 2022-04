PSG, Real Madrid - Mercato : Paris a fait une offre pour Pogba

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba ne devrait pas prolonger l'aventure avec les Red Devils et devrait changer d'air lors du prochain mercato estival.

Le PSG passe à l'attaque pour Pogba

Et alors que l'on a appris il y a quelques jours que le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, la Juventus Turin et deux clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt pour recruter librement le milieu de terrain français l'été prochain, le club de la capitale aurait fait une offre à l'ancien Havrais, selon les informations de Man United News.

Mais cette proposition serait inférieure à celle que Manchester United a faite à Paul Pogba. De son côté, le champion du monde 2018 serait prêt à rejoindre le PSG mais il semblerait préférer un retour à la Vieille Dame.

Paris Saint-Germain make offer to Paul Pogba ahead of Manchester United exit | @samuelluckhurst #mufc https://t.co/Qermq1BFW0 — Man United News (@ManUtdMEN) April 5, 2022

Pour résumer Le Paris Saint-Germain aurait fait une offre à Paul Pogba, qui devrait quitter libre Manchester United lors du prochain mercato estival. De son côté, le milieu de terrain français semblerait préférer un retour à la Juventus.

Fabien Chorlet

Rédacteur