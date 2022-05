PSG, Real Madrid – Mercato : Paris éjecté de la course pour Darwin Nuñez ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Proposé par Jorge Mendes à Leonardo quelques jours avant son éviction du PSG, Darwin Nuñez (Benfica, 22 ans) ne semble pas faire partie des plans du nouveau directeur sportif francilien Luis Campos.

En effet, comme le rapporte A Bola, le PSG ne fait désormais plus partie des clubs les plus chauds pour recruter le buteur uruguayen, laissant désormais la priorité au Real Madrid, à Liverpool ou encore à Manchester United.

Toujours selon le média portugais, le résultat de la finale de la Ligue des Champions pourrait avoir une incidence sur le choix de Darwin Nuñez, qui, en l'espace d'un an, est passé de cible du Stade Rennais ou encore de l'OM à élément prisé des plus grands clubs de la planète !

Alexandre Corboz

Rédacteur