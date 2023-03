PSG, Real Madrid - Mercato : Paris ferme la porte à double tour pour Mbappé

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Alors que Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain l'été dernier et donc de snober le Real Madrid, des rumeurs circulent toujours sur la possible arrivée du champion du monde 2018 dans la capitale espagnole. Mais quoi qu'il en soit, le club de la capitale ne compterait pas vendre Kylian Mbappé l'été prochain, qu'il veuille partir ou non, d'après L'Équipe.