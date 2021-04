PSG, Real Madrid - Mercato : Pérez n'aurait pas lâché Mbappé et aurait un plan

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En pleine tempête depuis qu'il s'est lancé à corps perdu dans le projet de Super League, Florentino Pérez a cru bon de dire que sans les rentrées d'argent liées à cette nouvelle compétition, le Real Madrid ne pourrait pas recruter Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Il semblerait que ce soit totalement faux. Le président des Merengue aurait l'intention d'attirer l'attaquant du PSG coûte que coûte dès cet été.

Une condition sine qua non pour retenir Zidane ?

Selon Le Parisien du jour, cela fait déjà plusieurs mois que Florentino Pérez et son directeur général, José Angel Sanchez, "échafaudent tout un tas de plans et de montages financiers pour dégager de l'argent fin de pouvoir payer le transfert et le salaire de Mbappé. Ils disposent ainsi du soutien de plusieurs banques, qui considèrent que le club est solvable, et sont prêtes à lui accorder un prêt pour finaliser l'arrivée de la star française".

Le quotidien régional précise que les ventes de plusieurs joueurs (Bale, Isco, Marcelo, Jovic, Mariano ou Ceballos) pourraient également permettre de faire entrer du cash dans les caisses. Et que la venue de Mbappé est une quasi obligation pour inciter Zinédine Zidane à poursuivre l'aventure. Lassé des critiques, le Français hésite déjà à continuer. Mais si Mbappé, qui était une condition à son retour en 2019, n'était pas recruté dès cet été, le champion du monde 98 pourrait réellement s'en aller.