PSG, Real Madrid – Mercato : Perez perd patience et fixe une deadline pour Mbappé !

Le Real Madrid serait-il en train de perdre patience face au mutisme du PSG dans le dossier Kylian Mbappé ? Agacé de n'avoir aucune réponse à l'offre de 170 M€ + 10 M€ formulée il y a quelques jours, Florentino Perez n'a pas l'intention d'attendre que Paris le snobe mardi à 23h59 pour réagir. Désireux de dicter son tempo, le président madrilène a pris une décision forte.

Selon le média ibérique El Chiringuito, le Real a annoncé au PSG que son offre pour Mbappé avait une date et une heure d'expiration : lundi soir à 18 heures. Sans réponse de l'Etat-major qatari, la Maison blanche considèrera l'offre caduque et attendra que Kylian Mbappé soit libre de discuter avec le club de son choix dans six mois pour lui formuler une offre de contrat valable à l'été 2022.

Maline, la deadline du Real Madrid permettra surtout à Kylian Mbappé à disputer un éventuel match d'adieu aux côtés de Lionel Messi ce dimanche soir sur la pelouse du Stade de Reims...

¡Tenemos PROGRAMÓN ESPECIAL a las 12 de la noche en @elchiringuitotv con @jpedrerol! pic.twitter.com/shRou9AqdS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2021