PSG, Real Madrid - Mercato : Pérez veut faire payer son affront à Mbappé

AS en parle dans son édition du jour : le Real Madrid a donné 15 jours à Kylian Mbappé (25 ans) pour trancher son avenir. Soit l’attaquant du PSG signe, soit il renonce définitivement au club espagnol. En coulisses, les négociations seraient un peu plus compliquées que cela. « Le Real Madrid considère l’offre proposée l’an dernier à Mbappé comme étant la dernière et ne fera pas de surenchère, assure Sports Zone. Il avait même un accord pour l’été 2024 mais le feuilleton de l’été dernier a laissé des traces avec Madrid. L’entourage du joueur s’attendait à un effort considérable de Madrid pour le sortir du PSG lors de l’épisode estival, mais Madrid a campé sur ses positions, voulant faire de la signature de Mbappé un tour de force, un exemple de vengeance. » La fiche de Kylian Mbappé Pérez n'a pas digéré Du côté de Madrid, « beaucoup prônent un apaisement pour se taper dans la main, mais Florentino Perez tient à le signer à ses conditions après ce qu’il considère comme étant ‘l’humiliation’ de 2022. » Autant dire que le dossier Mbappé est encore loin d’être clos. ⚡️FLASH ZONE ⚽️



Alors que le Real Madrid aurait donné 15 jours à Kylian Mbappé pour décider de son avenir personnel, Florentino Pérez serait plus que jamais inflexible sur le dossier. La faute au passé de l'attaquant du PSG avec le club espagnol.

Bastien Aubert

Rédacteur