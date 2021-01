PSG, Real Madrid - Mercato : Pierre Ménès décrypte les déclarations de Mbappé

Kylian Mbappé a fait d’une pierre deux coups hier au Parc des Princes. Face au Montpellier HSC (4-0), l’attaquant du PSG a non seulement trouvé le chemin des filets pour la première fois en 2021 mais il a aussi fait le point sur son avenir et la possible prolongation qui l’attend à Paris.

« On discute avec le club. On veut trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme. Je suis très heureux à Paris, avec ces supporters (…) Je veux réfléchir sur ce que je veux faire, où je veux être. Il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion », a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.

« Il est capable de ne faire qu’un choix sportif »

Les déclarations du champion du monde ne sont pas passées inaperçues en Espagne mais aussi chez Pierre Ménès. Ce dernier a tenté de les décrypter avec son scanner personnel. « Les déclarations de Kylian Mbappé sont quand même claires, a-t-il glissé sur Twitter. Il réfléchit. Maintenant dans quel état sera le Real la saison prochaine avec beaucoup de joueurs de fin de cycle ? Et la situation économique globale plaide en faveur du PSG. Après il est capable de ne faire qu’un choix sportif. »