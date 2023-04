PSG, Real Madrid - Mercato : plusieurs contacts entre les Mbappé et Pérez cette saison ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si les rumeurs de transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ne viennent plus seulement d'Espagne, on risque de ne pas en sortir... Ce samedi, c'est un média anglais, The Athletic, qui assure que l'attaquant français rêve toujours des Merengue et compte bien y jouer un jour. On pensait que la porte merengue était définitivement fermée pour lui après sa volteface de mai 2022, quand il avait préféré prolonger au PSG, mais la bouderie de Florentino Pérez n'aura duré que quelques mois. Le temps que le président de la Maison Blanche se rende à l'évidence que le natif de Bondy est l'un des plus grands talents de la planète, un Galactique qui ne ferait pas tache dans sa collection.

Le Real Madrid, de son côté, ne bougera pas cet été

Selon The Athletic, Kylian Mbappé aurait dit à son entourage que la prochaine étape de sa carrière serait le Real Madrid. Et ses proches maintiendraient le contact avec Florentino Pérez en vue d'une arrivée prochaine, cet été ou plus sûrement en juin 2024, à la fin de son contrat avec le PSG. Le Real, en tout cas, n'aurait pas l'intention de négocier avec le club des Qataris. Sauf si Mbappé fait officiellement part de ses envies d'ailleurs. Sinon, il attendra qu'il soit libre car il n'a pas envie de revivre les désillusions de l'été 2021 et de mai 2022.