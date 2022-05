PSG, Real Madrid – Mercato : Pochettino promet des réponses imminentes sur le cas Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Concernant son propre avenir, Mauricio Pochettino n'a pas voulu trop en dire, attendant de voir sa direction dans les prochains jours avant d'acter sa présence (ou non) jusqu'à l'issue de son contrat en juin 2023 :

« Sans doute que je devrais voir le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) au Qatar. Nous nous verrons sûrement. Mais pour que ça soit bien clair, la planification de nos rencontres sont toujours du fait de nos supérieurs ».

Quant à savoir si Kylian Mbappé restera au PSG ou filer au Real Madrid la saison prochaine, l'Argentin a promis des réponses rapides :

« C'est un joueur très important pour le PSG, pour tous les supporters du PSG. On verra ce qu'il se passera. La décision devrait intervenir dans peu de temps ».

Pas d'annonce ce soir aux Trophées UNFP à priori

Même si personne n'est dans la tête du Bondynois, il n'est pas prévu, selon son entourage interrogé par L'Equipe, que Kylian Mbappé se serve de sa troisième victoire aux trophées UNFP pour annoncer en direct et face à ses pairs sa décision définitive ce soir. Pour rappel, la cérémonie – à laquelle il participe avant de se rendre au Qatar demain – aura lieu dans la soirée et sera diffusée sur Prime Vidéo et L'Equipe TV.

Alexandre Corboz

Rédacteur