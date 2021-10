PSG, Real Madrid - Mercato : Pochettino se méprend sur Mbappé, une bombe éclate sur Haaland !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Invité de l’émission de radio espagnole El Partidazo de COPE hier soir, Mauricio Pochettino a évoqué plusieurs dossiers chauds de l’actualité du PSG. Dont l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 et toujours ardemment courtisé par le Real Madrid.

« Kylian prendra la décision qu'il doit prendre, et le club fera tout son possible pour garder Kylian, car nous parlons de l'un des les meilleurs joueurs du monde, qui a 22 ans et avec un gros potentiel. Qui peut penser que le PSG ne veut pas qu'il continue ici encore de nombreuses années ? Le club va essayer de le convaincre et de le séduire pour qu'il continue ici, a fait savoir le technicien argentin. Je reste avec le fait que la situation est ouverte et qu'à l'avenir tout peut arriver. La position d'il y a quelques mois peut changer à l'avenir… Le PSG en tant que club a l'espoir et la capacité de le séduire et de lui proposer des choses pour qu'il puisse rester et être heureux. Il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et les possibilités qu'il puisse changer d'avis sont là... »

Selon Edu Aguirre, Pochettino se méprend sur ce dernier point. « C’est impossible que Mbappé ait changé d’avis en un mois, a-t-il analysé hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Totalement impossible. » L’émission espagnole s’est par ailleurs intéressée au dossier Erling Haaland avec quelques révélations à la clé. « Au Real Madrid, on m’a démenti qu’il existait une clause pour son transfert, a affirmé Josep Pedrerol. Le club s’est rapproché de Dortmund qui lui a répondu qu’il coûtait 250 millions d’euros ! Je crois donc que le Real Madrid s’est fait à l’idée qu’il jouerait en Premier League la saison prochaine. »

🚨"El REAL MADRID preguntó por HAALAND y el DORTMUND le pidió 250 MILLONES" 🚨



‼ ¡Información de @jpedrerol en #ChiringuitoHaaland! pic.twitter.com/GS0F3cFgL8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2021