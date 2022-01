PSG, Real Madrid - Mercato : retournement de situation pour Rüdiger !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger, qui est sur les tablettes du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, semblait se diriger vers un départ libre de Chelsea à l'issue de la saison.

Mais alors que le défenseur central allemand avait refusé la première offre de prolongation des Blues, les deux parties auraient continué les discussions et celles-ci se dérouleraient mieux, selon les informations du journaliste de Bild, Christian Falk. L'ancien joueur de l'AS Roma aimerait rester chez le champion d'Europe en titre.

TRUE✅ @ToniRuediger would like to stay at @ChelseaFC. After a first disappointing offer now Club and Player are in better talks @PSG_inside @realmadrid @FCBayern pic.twitter.com/rJFAqYhmOv