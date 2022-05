PSG, Real Madrid - Mercato : réunion du clan Mbappé ce vendredi, l'annonce avancée ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

S'il était initialement prévu que Kylian Mbappé (PSG) annonce sa décision concernant son avenir dimanche matin dans l'émission Téléfoot (TF1), de nouvelles rumeurs émanant de RMC mais également de Marca laissent entendre que le natif de Bondy pourrait anticiper sa décision et prendre la parole dès samedi … au coup de sifflet final du match entre Paris et Metz.

Selon le journaliste de marca Mario Cortegana, du timing de l'annonce dépendra son choix. S'il choisit le PSG, alors Kylian Mbappé fera son annonce depuis le Parc des Princes dans la foulée de la 38e journée. S'il laisse passer la nuit, il y a de fortes chances qu'il rejoigne le Real Madrid.

Sur Twitter, le journaliste italien Fabrizio Romano a lâché ses ultimes indiscrétions. Si les Merengue s'inquiètent, c'est parce que Kylian Mbappé devait donner sa réponse au plus tard mardi dernier et qu'il a demandé un ultime délai de réflexion. Du côté du PSG, on a rien lâché et formulé une ultime proposition dans ce money-time du dossier pour tenter de le faire basculer.

Preuve que les doutes sont toujours intenses sur le cas Mbappé : une réunion du clan est prévue ce vendredi pour clarifier la posture officielle et établir du bon mode de communication. Dans moins de 48 heures, on peut néanmoins avoir la certitude que le feuilleton sera terminé !

Real Madrid hoped to get the green light from Kylian Mbappé as early as last Tuesday... but he asked for "bit more time to reflect". ⭐️ #Mbappé



Paris Saint-Germain have been improving their bid in the last 15 days, pushing until the end.



Mbappé's camp: new internal talks today. pic.twitter.com/Ee7YKcI144