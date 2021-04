PSG, Real Madrid - Mercato : revirement de situation dans le dossier Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Mercredi soir, avant le coup d'envoi du quart de finale aller de la Champions League, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a été interrogé par Sky Italia sur les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé, tous deux libres en juin 2022. « Je pense que nous aurons des nouvelles qui nous rendrons tous heureux bientôt », a déclaré le Brésilien.

"La tendance est à une prolongation"

Un optimisme qui semblait déplacé dans la mesure où le champion du monde avait fait sensation dix jours plus tôt en expliquant que les critiques à son égard en France finissaient par le lasser. Et que la plupart des signaux tendaient vers un départ pour le Real Madrid au terme de la saison, soit à un an du terme de son contrat.

Mais tard hier soir, le journaliste Saber Desfarges a assuré sur son compte Twitter que les négociations pour une prolongation au PSG avançaient effectivement dans le bon sens : "Kylian Mbappé qui reste au PSG, la donne prend de l’épaisseur. Les positions du PSG et de Mbappé se sont rapprochées ces derniers jours. Pas d’accord, mais les négociations avancent bien. À l’instant T, la tendance est à une prolongation et non à un départ au Real Madrid".