PSG, Real Madrid - Mercato : Riolo voudrait voir Tchouaméni à Paris, al-Khelaïfi va encore faire une grosse erreur !

Buteur à la dernière seconde d'un joli coup de tête sur corner, Aurélien Tchouaméni a conclu de la plus belle des manières une prestation XXL avec l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire (2-1). A 22 ans, l'ancien Bordelais ne restera pas une saison de plus à Monaco. On le dit proche du Real Madrid mais, sur RMC, Daniel Riolo a estimé que le PSG devrait tenter sa chance.

"C’est bien de prendre des joueurs performants et en croissance, et pas des mecs dont on attend qu’ils se transforment au PSG. Tchouaméni doit incontestablement faire partie des cinq priorités pour le mercato du PSG, qui a besoin de milieux de terrain qui doivent grandir, progresser et qui peuvent apporter quelque chose. Quoi qu’il en soit, c’est un bon joueur, qui a un grand avenir. Il est intelligent, il a la tête sur les épaules et s’intéresse à son métier. Tous les joueurs ne sont pas comme ça. Je pense que ça pourrait être une vraie bonne recrue pour le PSG."

Mais l'insider a rappelé une évidence du PSG version qatari : ce n'est pas tant le talent que le brillant qui attire les décideurs parisiens. Et il y a fort à parier qu'à leurs yeux, il vaille mieux recruter Paul Pogba, 53 millions de followers sur Instagram, qu'Aurélien Tchouaméni, 219.000... A voir si Paris aura retenu la leçon de son dernier échec !

Pogba: 53 Millions sur Instagram

Tchouameni: 219k sur Instagram



Le choix est vite fait pour le PSG malheureusement, voilà pourquoi Pogba reste prioritaire. https://t.co/xI9T34JVAI — Yo.Z (@YohZe) March 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur