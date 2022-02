PSG, Real Madrid - Mercato : Rothen balance une bombe sur l'avenir de Mbappé, l'Espagne confirme !

Zapping But! Football Club PSG : quels points à améliorer avant le retour face au Real ?

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'alimenter les fantasmes des deux côtés de Pyrénées. Va-t-il prolonger au PSG ? Va-t-il signer libre au Real Madrid ? Nul ne le sait mais tout le monde croit savoir. Ainsi, dans son émission sur RMC ce soir, Jérôme Rothen a annoncé que les négociations entre le champion du monde et les dirigeants parisiens ont bien repris.

« Selon mes informations, les relations se sont réchauffées entre Kylian Mbappé et le PSG. C’est une réalité. Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment. » Au même moment, le journaliste de Marca Mario Cortegana a assuré : « Mes informations sur Mbappé sont qu'il n'y a rien de signé. Je ne prendrais pas pour acquis le fait qu'il va signer au Real Madrid ». Ou comment doucher l'enthousiasme des Merengue. En attendant la prochaine bombe...

